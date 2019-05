Neustrelitz

Eine 15-Jährige ist in Neustrelitz ( Mecklenburg-Vorpommern) von zwei unbekannten Personen angegriffen und mit Schlägen verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Täter trugen beim Angriff Clown-Masken.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Mädchen am Samstag gegen 10.45 Uhr mit ihrem Schäferhund im Bereich eines Spielplatzes am Glambecker See unterwegs, als plötzlich zwei Personen auf das Mädchen zu gerannt kamen. Ein Täter habe unvermittelt und ohne Vorwarnung auf sie eingeschlagen und sie dreimal mit der Faust im Gesicht getroffen. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen im Gesicht.

Hund verteidigt Mädchen gegen Angreifer

Der zweite Tatverdächtige wurde durch den mitgeführten Hund angegangen. Ob dieser dabei gebissen und verletzt wurde ist nicht bekannt. Dennoch sorgte der Hund sehr wahrscheinlich dafür, dass die Täter von dem Mädchen abließen und flüchteten, teilte die Polizei mit.

Einer der Täter trug eine Clown-Maske aus Gummi mit spärlichen roten Haaren, der andere eine Clown-Maske aus Gummi ohne Haare. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Das Mädchen kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Von RND