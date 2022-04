Palma

Bei einer großen Aktion gegen Drogenhandel auf Mallorca hat die Polizei bisher mehr als 30 Menschen festgenommen. Darunter sei auch die 66-jährige Francisca Cortés Picazo, die auf der spanischen Urlaubsinsel seit Jahren als „La Paca“ bekannt ist, berichteten die Zeitung „El País“ und andere spanische Medien am Freitag unter Berufung auf die Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde). Ein Polizeisprecher bestätigte die Informationen auf Anfrage. Die am Donnerstag begonnene Operation sei am Freitag noch im Gang gewesen, hieß es.

Die „Mallorca Zeitung“ schrieb von der „größten Razzia in der Geschichte Mallorcas“. Den Medienberichten zufolge waren rund 200 Beamte im Einsatz, die Dutzende Wohnungen, Lokale und Büros in der Inselhauptstadt Palma und auch in der berüchtigten Barackensiedlung Son Banya östlich von Palma durchsuchten. Bei der Aktion seien großen Mengen Drogen, darunter Kokain, Marihuana und Haschisch, sowie Bargeld sichergestellt worden.

Die mehrfach verurteilte „La Paca“ saß seit einigen Jahren verschiedene Strafen im offenen Vollzug ab. Sie habe den Erkenntnissen zufolge im mallorquinischen Drogenhandel zuletzt wohl nur noch eine kleinere Rolle gespielt, zitierten spanische Medien Sprecher der spanischen Zivilgarde.

RND/dpa