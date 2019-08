Kaufbeuren

Ein 36 Jahre alter Mann hat in einem Geschäft in der Innenstadt von Kaufbeuren zwei 16-Jährige belästigt und Mitarbeiter des Ladens sowie Polizisten angegriffen. Ein Beamter wurde leicht verletzt. Zunächst habe der Mann in dem Verbrauchermarkt die Mädchen unsittlich berührt und belästigt, teilte die Polizei am Montagabend mit.

Als ein Mitarbeiter dazwischen ging und Leute des Sicherheitsdienstes dazukamen, ging er mit einer Flasche auf sie los. Die Männer brachten den Angreifer zu Boden und riefen die Polizei. Auch die Beamten schlug und trat der 36-Jährige. Sie fesselten ihn und mussten ihn zum Polizeiauto tragen, weil er sich heftig wehrte. Aus der Haftzelle heraus habe der Mann dann in Richtung der Beamten gepinkelt und diese beleidigt. Er muss mit mehreren Anzeigen rechnen.