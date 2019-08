Stuttgart

Die Tat hat schockiert: In Stuttgart hat am Mittwoch ein Mann einen anderen auf offener Straße mit einer Art Schwert erstochen. Am späten Mittwochabend nahm die Polizei einen dringend Tatverdächtigen fest. Am Donnerstag teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit, dass es sich beim Verdächtigen um einen syrischen Staatsbürger handelt.

Der 28-jährige Tatverdächtige wurde am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt, der Termin läuft noch, wie Polizeisprecher Jens Lauer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mitteilte. „Das Motiv liegt vermutlich im persönlichen Bereich. Es gibt wohl keine islamistischen Hintergründe, wie von manchen vermutet“, sagt er. Der mutmaßliche Täter und das 36-jährige Opfer sollen gemeinsam in einer Wohngemeinschaft gelebt haben.

Tatverdächtiger von Stuttgart war bereits polizeibekannt

Der 28-jährige Verdächtige sei bereits polizeibekannt, so Polizeisprecher Lauer. Details dazu konnte er nicht nennen. Der Syrer soll vermutlich 2015 nach Deutschland gekommen sein. „Seine Identität ist allerdings noch nicht hundertprozentig geklärt“, sagt Lauer.

Nach der Tat waren zahlreiche Videos davon im Netz aufgetaucht. Die Videos waren auch noch Stunden später online. Die Weiterverbreitung des Videos hält der Polizeisprecher für sehr bedenklich. „Darin erkennt man Opfer eines Gewaltverbrechens. Ein strafrechtlicher Hintergrund der Verbreitung wird sicher geprüft werden.“

Von RND/hsc