Zahltag für den betrogenen Ehemann Kevin Howard: Ein US-Gericht hat entschieden, dass der Liebhaber seiner Ex-Ehefrau 750.000 Dollar an ihn zahlen muss. Grund ist ein Uralt-Gesetz, das in den USA nur noch in fünf Bundesstaaten gültig ist.

Howard, der in North Carolina lebt, hatten herausgefunden, dass ihn seine Frau mit seinem Arbeitskollegen betrogen hatte. Er reichte nach zwölf Jahren die Scheidung ein und zog wegen „Verweigerung von Zuneigung“ mit einer Schadensersatzklage vor Gericht. Das sogenannte „Ehezerstörergesetz“ gibt einem betrogenen Ehepartner das Recht auf finanzielle Abfindung.

Betrogenem Ehemann ging es angeblich nicht ums Geld

Nach seinem Gerichtssieg sagte Howard dem Sender CNN: “Der Kollege hat sich wie ein guter Freund benommen und sogar zusammen mit uns Dinner gehabt.“ Bis er dann misstrauisch wurde und einen Privatdetektiv anheuerte. Der fotografierte Howards Frau und deren Liebhaber in flagranti.

Howard besteht darauf, dass es ihm nie ums Geld gegangen ist: „Ich wollte damit nur meinen Standpunkt untermauern, dass für mich die Ehe heilig ist. Und dass jeder Partner religiöse und rechtliche Pflichten hat.“

