Stuttgart

Der Fisch ging der Kriminalpolizei Stuttgart nur durch einen Zufall ins Netz: Die Beamten hatten den Drogenhändlerring zwar schon länger im Visier, eine Autopanne kam ihnen aber am 10. April zugute. Weil der Drogenkurier auf der Autobahn 81 bei Ludwigsburg liegenblieb und abgeschleppt werden musste, warteten die Ermittler am Zielort auf die Schmuggelware. 30 Kilogramm Marihuana, ein Kilogramm Kokain und 100­.000 Euro Bargeld wurden bei dem Einsatz festgestellt, fünf Männer im Alter von 23 bis 27 Jahren sitzen seither in Untersuchungshaft.

Nun kam ein weiteres erstaunliches Detail heraus: Einer der mutmaßlichen Drogendealer, der an diesem Tag festgenommen worden war, ist offenbar ein hessischer Polizeianwärter. Das ergaben Recherchen des Hessischen Rundfunks, die die Staatsanwaltschaft Stuttgart bestätigte. Details zu dem Mann wollten die Stuttgarter Polizei und Staatsanwalt dem Bericht zufolge nicht mitteilen. Auch das Innenministerium in Wiesbaden sei bisher zu keiner Stellungnahme bereit.

Von RND/jra