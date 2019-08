Villeurbanne

Bei einem Angriff in Frankreich in der Nähe von Lyon sind Medienberichten zufolge ein Mensch getötet und mindestens sechs weitere Personen verletzt worden. Wie der französische Nachrichtensender BFMTV am Samstag berichtete, sei einer der Angreifer mit einem Messer bewaffnet gewesen, der zweite mit einem Küchenspieß. Der Angriff fand demnach um 16.30 Uhr vor einer Metrostation in Villeurbanne bei Lyon statt. Einer der Angreifer konnte von der Polizei gestellt werden, der andere wird gesucht. Über das Motiv der Angreifer ist bislang noch nichts bekannt.

dpa/RND