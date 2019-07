Hannover

Deutschland schwitzt weiter: Auch am Donnerstag drohen wieder Rekordtemperaturen – mit Spitzenwerten von über 40 Grad. Vor allem im Westen und Südwesten wird es heiß. „Wir gehen davon aus, dass wir an mehreren Stationen über 40 Grad messen“, sagte der Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Insbesondere das Saarland, Rheinland-Pfalz, die Region am Niederrhein und das Rhein-Main-Gebiet seien betroffen. Hier könnten sogar neue Hitzerekorde aufgestellt werden.

Erst gestern wurde neuer Rekord gemeldet

Erst gestern meldete eine Messstation in Geilenkirchen ( NRW) mit 40,5 Grad einen neuen bundesweiten Temperatur-Höchstwert – allerdings muss der Deutsche Wetterdienst (DWD) den Wert noch anerkennen, da die Station nicht zum DWD-Netz gehört. Auch in Saarbrücken wurde die 40-Grad-Marke geknackt.

Meteorologe: „Die aktuelle Hitzewelle ist extrem“

„Die aktuelle Hitzewelle ist extrem“, sagt Meteorologe Schmidt. Es sei zwar nicht ungewöhnlich, dass es im Sommer mehrere Tage hintereinander sehr warm wird. Auch der Juni habe schon mehrere Tage mit 30 Grad und mehr gehabt. Aber: „Temperaturen von über 40 Grad sind für Deutschland sehr ungewöhnlich“, so Schmidt. Das gehe aktuell mit hohen UV-Werten einher – und damit einer extrem hohen Gefahr für Sonnebrand. „Wer zu Hause im Kühlen bleiben kann, sollte das tun – oder ins Schwimmbad gehen“, rät Schmidt.

Die extreme Hitze betrifft nicht nur die Bundesrepublik. Auch in Nachbarländern wie den Niederlanden und Belgien könnten heute bis dato unbekannte Hitzerekorde aufgestellt werden – mit Temperaturen von bis zu 40 Grad.

Von RND/fh