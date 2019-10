Wie in einem Horrorfilm muss sich eine Familie aus Iowa gefühlt habe, als sie vor einer Woche ihren Keller betrat: Der Raum war voll Blut gelaufen. Gute 12 Zentimeter hoch stand die rote Flüssigkeit, wie der Sender "Who Channel 13 News" berichtet.

Neben dem Haus der Familie Lestina hat ein Fleischer sein Geschäft. Zehn Jahre lebten sie problemlos Tür an Tür, bis der Keller der Familie jetzt von Blutmassen überflutete wurde. Laut dem Bericht von "Who Channel 13 News" hat der Fleischer vermutlich tierisches Blut, Fett und Knochen in einem Bodenablauf entsorgt, der mit dem Kanalsystem der Lestinas verbunden ist. In ihrem Keller drang das ekelhafte Gemisch dann wieder an die Oberfläche und beschädigte unter anderem ein Kinderbett.

Der Schlachter hat bisher kein Fehlverhalten eingeräumt und seinem Nachbarn lediglich "Viel Glück" gewünscht, wie "KTIV" berichtet. Immerhin habe er mit seiner Versicherung gesprochen, um der Familie die entstandenen Kosten zu erstatten.

RND/mat