Puerto Vallarta

Nach einer Verfolgungsjagd aus der Luft und auf dem Wasser hat Mexikos Marine nach eigenen Angaben an der Pazifikküste des Landes ein Boot mit 1,2 Tonnen Kokain an Bord abgefangen. Das verdächtige, nicht näher beschriebene Boot wurde von einem Hubschrauber aus im Meer entdeckt, wie die Marine am Donnerstag mitteilte.

Die anschließende Verfolgung mit einem Abfangboot endete demnach an einem Strand 100 Kilometer südlich des westmexikanischen Urlaubsortes Puerto Vallarta. Eine Person wurde den Angaben zufolge festgenommen, die Drogen in 1222 Packungen von je etwa einem Kilo beschlagnahmt.

Vor den Küsten Mexikos wie auch Mittelamerikas werden häufig Boote abgefangen, in denen Kokain aus Südamerika in die USA oder auch nach Europa geschmuggelt wird. Manchmal werden Päckchen mit dem weißen Pulver bei Verfolgungsjagden ins Meer geworfen und später im Wasser treibend gefunden.

RND/dpa