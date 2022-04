Mönchengladbach

Bei einem Sturz aus dem dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Mönchengladbacher Stadtteil Odenkirchen ist am Donnerstagabend ein Mann gestorben, drei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, brach an einem Laubengang, über den die Mieter von außen in ihre Wohnungen gelangen, das Geländer ab. Dabei stürzten drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 31 und 47 Jahren in die Tiefe.

Warum das Geländer brach und was dem Sturz vorausging, sei Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher. Rettungshubschrauber waren demnach am Unglücksort im Einsatz, Notfallseelsorger betreuten die Angehörigen.

RND/dpa