Eine 27-jährige Mutter dreier Kinder stirbt plötzlich am Ende eines Türkei-Urlaubs. Eine Obduktion ist bislang ohne Ergebnis. In Königstein (Oberpfalz), dem Heimatort der Familie, rollt daraufhin eine Welle der Hilfsbereitschaft an. Mütter verzichten sogar auf Kita-Plätze, um die Betreuung der drei Söhne sicherzustellen.