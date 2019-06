London

Was ist denn nur mit den Briten los? Der 15-jährige Benji Fish aus einem Vorort von London darf jeden Tag die Schule schwänzen – mit der Erlaubnis seiner Mutter Anne. Der Grund: Benji verdient ein Vermögen beim Zocken des Onlinespiels Fortnite.

„Als mir meine Mutter Anfang des Jahres vorschlug, die Schule zu verlassen, um rund um die Uhr Computerspiele spielen zu können, habe ich erst meinen Ohren nicht getraut“, erzählt Benji dem britischen „Daily Mirror“. „Ich habe immer davon geträumt, ein eSports-Profi zu werden, seitdem ich 13 Jahre alt bin!“

In Wettbewerben hat der Teenager seit Februar bereits umgerechnet rund 28 000 Euro gewonnen. Momentan bereitet er sich auf die Weltmeisterschaft im Juli vor, für die er sich bereits qualifiziert hat und die ihm eine garantierte Erfolgsprämie von umgerechnet rund 56 000 Euro eingebracht hat. Als Preisgeld sind rund 25 Millionen Euro (!) vorgesehen.

Bereits im Alter von sieben Jahren hatte Benji angefangen, exzessiv zu zocken. Damals noch das Ballerspiel „ Call of Duty“ auf einer Xbox. „Mein älterer Bruder Charles hat mir alles beigebracht“, verrät Benji. „Meine Mutter hat erst nicht gedacht, dass ich gut darin bin, bis ich sie mal mitten in der Nacht aufgeweckt habe, um ihr zu sagen, dass ich 11 000 Euro in einem Online-Wettbewerb gegen Topspieler aus Europa gewonnen hatte.“

