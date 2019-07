Köln

Weil sie ihre kleine Tochter auf brutale Weise umgebracht haben soll, steht eine 31-jährige Frau von Montag (9.15 Uhr) an vor dem Kölner Landgericht. Ihr wird Totschlag vorgeworfen. Die Nigerianerin soll der Zweijährigen im vergangenen Dezember mit einem Stöckelschuh derart auf den Kopf geschlagen haben, dass das Kind an seinen Verletzungen starb. Tatort war eine Flüchtlingsunterkunft in Köln.

Laut Antragsschrift beging die Frau die Tat wegen einer schizophrenen Psychose in schuldunfähigem Zustand. Deshalb geht es in dem Prozess um ihre dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Das Gericht hat fünf Verhandlungstage bis zum 12. August terminiert.

Von dpa