Der gewaltsame Tod eines Jungen am Frankfurter Hauptbahnhof löste in ganz Deutschland Bestürzung aus. Jetzt hat das Umfeld des toten Achtjährigen Abschied genommen. Ein Kirchenvertreter und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier richteten sich mit ergreifenden Worten an die Trauergemeinde.