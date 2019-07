Hannover

Deutschland schwitzt – ein Ende der Rekordhitze ist aber in Sicht. Auf Hoch „Yvonne“ mit Spitzentemperaturen von über 40 Grad folgt Tief „Vincent“ – und bringt schwere Unwetter mit nach Deutschland. Ab Freitagabend ziehen von Westen her Gewitter auf, Samstag wird es vor allem in der West- und Südhälfte ungemütlich. Auch den Nordosten könnten erste Gewitter erreichen. Sonntag dann drohen im ganzen Land kräftige Unwetter. „Die Hitzewelle verabschiedet sich“, sagte der Mettorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Es wird schwül – bei sommerlichen Temperaturen

Die Temperaturen sinken auf dann immer noch sommerliche Werte von 25 bis maximal 30 Grad – und bleiben auch in der kommenden Woche in diesem Bereich. Es wird wechselhaft, immer wieder ziehen Schauer und Gewitter auf, die sich mit freundlichen Abschnitten abwechseln. Die Luft ist zudem recht feucht. „Wir tauschen die Hitze gegen Schwüle“, sagte Schmidt. Der Trend deute bisher auf einen leicht wechselhaften August hin – bei sommerlichen Temperaturen.

Prognose: Sommer 2019 überdurchschnittlich warm

Das heißt also: Auch der Sommer 2019 dürfte überdurchschnittlich warm werden. „Der August müsste schon sehr kühl ausfallen, damit es noch einen zu kühlen Sommer gibt“, so Schmidt. Nur der Juni sei in diesem Jahr zu kalt gewesen – alle anderen Monate lagen im Durchschnitt oder darüber.

