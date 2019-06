Berlin

Vor Zehntausenden begeisterten Fans haben Rammstein am Samstagabend ihr Heimspiel im Berliner Olympiastadion gefeiert – in der Stadt, in der die Brachialrocker im Jahr 1994 gegründet wurden. Unter den Besuchern waren auch prominente Gäste.

Natascha Ochsenknecht verband das Rammstein-Konzert in Berlin mit einem Familienausflug: Bei Instagram veröffentlichte das Ex-Model ein Foto mit ihren Kindern Wilson Gonzalez, Jimi Blue und Cheyenne Savannah, aufgenommen vor Beginn des Rammstein-Auftritts im Olympiastadion. Bis auf Jimi Blue, der ein kleines bisschen Mut zu Farbe bewies, trugen alle Ochsenknechts dunkle Shirts. Unter das Foto schrieb die 54-Jährige: „Family on Tour“, auf deutsch Familienausflug.

Rammstein : Feuershow im Berliner Olympiastadion

Bei ihrem Konzert in Berlin präsentierten Rammstein eine spektakuläre Feuershow, mehr als zwei Stunden lang feuerte die international gefeierte Band martialische Klänge ab – und immer wieder stießen Feuerfontänen in den Nachthimmel.

Rammstein hat gerade das siebte Studioalbum veröffentlicht, das erste seit zehn Jahren. Mit Verkaufsstart im Mai stürmte das titellose Werk international die Charts. In Berlin feierte das Publikum Songs wie „Ausländer“ und „ Deutschland“. Die letztlich kritische Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte hatte Rammstein nur mit einem Videoauszug angekündigt, im dem vier Band-Musiker Kleidung tragen, die an KZ-Gefangene erinnert.

