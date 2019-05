Hannover

Sie kämpfen seit einem Jahr. Dafür, dass die allgegenwärtigen Waffen endlich aus Amerikas Alltag verschwinden. Die überlebenden Schüler des Parkland-High-Massakers sind in aller Welt gehört worden – nur nicht in ihrem eigenen Parlament.

Das will Floridas Lehrer bewaffnen. Gegen den Widerstand von Schülern, Eltern, Lehrergewerkschaften und sämtlichen lokalen Schulbehörden.

Amerikas Lehrer sind chronisch überarbeitet

Amerikas Lehrer sind chronisch unterbezahlt und überarbeitet. Nach dem Amoklauf an der Parkland Highschool haben sie mehr Geld für die psychologische Unterstützung gefährdeter Schüler wie den Attentäter gefordert, eine bessere Ausstattung der Schulen, ein engmaschigeres Sicherheitsnetz.

Und was bekommen sie? Mehr Waffen. So, wie es Präsident Trump reflexhaft gleich nach dem Massaker forderte. So, wie es die mächtige Waffenlobby freut.

Ein geladener Colt im Lehrerpult verhindert keine Schulschießerei

Ein geladener Colt im Lehrerpult aber wird keine Schulschießerei verhindern. Lehrer sind Erzieher, Förderer, Berater. In dieser Rolle muss ein Staat sie stärken. Wenn sie im Job eine Waffe tragen wollten, wären sie Polizisten geworden.

Von Susanne Iden/RND