Neukirchen-Vluyn

Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben bei einem Einsatz in Neukirchen-Vluyn (Kreis Wesel) mehrmals auf einen 50-Jährigen geschossen, der kurz darauf im Krankenhaus starb. Ein Zeuge habe am Dienstagabend die Polizei informiert, weil der 50-Jährige in seiner Wohnung „randalierte“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der psychisch kranke Mann habe unter anderem laut geschrien und Gegenstände aus seiner Wohnung im zweiten Stock geworfen. Als die Polizisten seine Wohnungstür öffneten, habe er sie mit einem Fleischermesser bedroht. Daraufhin sei ein Spezialeinsatzkommando alarmiert worden.

Der 50-Jährige habe die hinzugerufenen SEK-Beamten mit dem Messer angegriffen. Nach ersten Erkenntnissen hätten die Einsatzkräfte daraufhin mehrere Schüsse auf den Oberkörper des Mannes abgegeben. Er sei vor Ort von einem Notarzt behandelt und dann mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei Duisburg ermittelt.

RND/dpa