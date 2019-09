Onderzoek naar het schietincident in Dordrecht?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw"># Dordrecht is in volle gang. Daarbij kwamen vanavond 3 mensen om. Een vierde slachtoffer raakte zwaar gewond. Forensische opsporing onderzoekt de sporen in de woning pic.twitter.com/eE4fDBQlE9

Rotterdam