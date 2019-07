Kochel am See

Beim Überqueren eines Bahnüberganges sind in Bayern ein 65-jähriger Mann und sein zwei Jahre alter Enkel von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann wollte am Sonntag zusammen mit dem Kleinkind auf einem Quad über einen unbeschrankten Bahnübergang in Kochel am See (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) fahren, wie die Polizei mitteilte. Dabei erfasste der Zug das Quad und schleuderte es auf eine Wiese. Bei dem Zusammenstoß erlitten der Großvater und der Enkel laut eines Sprechers tödliche Verletzungen.

Im Zug befanden sich neben einem Lokführer und einem Zugbegleiter zehn Insassen. Sie blieben den Angaben zufolge unverletzt. Der 32-jährige Lokführer sei aber sicherheitshalber in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Für die Fahrgäste wurde Ersatzverkehr eingerichtet. Die einspurige Bahnstrecke blieb mehrere Stunden lang gesperrt.

Von RND/dpa