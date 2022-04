Wetzlar

Der Naturschutzbund Nabu ruft dazu auf, Osterfeuer erst kurz vor dem Anzünden aufzustapeln. Viele Tiere nutzten die Reisighaufen als Unterschlupf, einige Vögel brüteten dort, erklärte der Nabu Hessen am Freitag in Wetzlar. „In unserer ausgeräumten Landschaft sind Totholzhaufen attraktive und wichtige Lebensräume für Insekten und Amphibien. Aber auch Vögel wie Rotkehlchen und Zaunkönig und Säugetiere wie Igel und Wiesel sind hier zu finden“, sagte der Vorsitzende Gerhard Eppler.

Das späte Aufschichten oder vollständige Umschichten kurz vor dem Anzünden entspreche den rechtlichen Vorgaben des Artenschutzes. Ältere Haufen aus dem vorherigen Jahr sollten gar nicht mehr angerührt und als Lebensraum dauerhaft erhalten werden. Grundsätzlich sei es besser, Schnittholz und Reisig nicht zu verbrennen, sondern in der Landschaft zu belassen.

Das Osterfeuer ist eine christliche Tradition. Dieses wird in der Regel in der Nacht von Ostersamstag zu Ostersonntag entfacht. Es symbolisiert das Ende des Fastenzeit. Damit soll wieder Licht in die abgedunkelte Kirche getragen und die Zeit des Leidens und der Entsagung für beendet erklärt werden. Die entzündete Kerze steht dabei symbolisch für das Licht der Welt, also Jesus Christus.

RND/epd