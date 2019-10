Satuelle

Tierheimmitarbeiter Dirk Lehmann hat schon so einiges erlebt. Doch was er vergangene Woche zu sehen bekam, hat selbst ihn schockiert: Zwei Unbekannte warfen in der Dunkelheit eine Hündin über den zwei Meter hohen Tierheimzaun in Satuelle ( Sachsen-Anhalt).

Die Klingel des Tierheims ist mit einer Kamera kombiniert, die die Bilder auf das Handy von Lehmann spielt. Donnerstag Nacht wurde er so Zeuge des Vorfalls und konnte doch nicht eingreifen. „Als ich die Meldung bekam, dass jemand am Tierheim ist, und die beiden sah, dachte ich, sie würden mich anrufen“, schildert Lehmann die Situation. Neben der Klingel befindet sich auch seine Telefonnummer.

Hündin ist total verängstigt

Doch anstatt zum Handy zu greifen, habe sich der Mann umgedreht, sei zum Auto gegangen und hätte, ohne einmal anzuhalten, einen schwarzen Hund über den Zaun geworfen. „Ich war völlig von der Spur“, so Lehmann. Er informierte seine Chefin und fuhr direkt ins Tierheim, um nach dem Hund zu sehen.

„Sie war total verängstigt“, so Lehmann. Er hatte keine Chance, die circa ein Jahr alte Hündin einzufangen. Schließlich konnte er sie in einem Gebäude auf dem Außengelände einsperren. Am nächsten Tag sah er dann, dass sich die Hündin beim Wurf über den Zaun offenbar verletzt hat. Ihr Gesicht ist geschwollen.

Noch immer ist das junge Tier total verstört, lässt niemanden an sich heran. Langsam taue die Hündin aber auf. „Wir müssen mal gucken, wie sich das entwickelt“, so Lehmann. Gegen die unbekannten Täter wurde Anzeige erstattet.

RND/mat