London

Die ehemalige Baywatch-Darstellerin Pamela Anderson hat Wikileaks-Gründer Julian Assange am Dienstag im Gefängnis in London besucht. „Er hat es nicht verdient, in einem Hochsicherheitsgefängnis zu sitzen. Er hat niemals eine Gewalttat begangen. Er ist unschuldig“, sagte die 51 Jahre alte Schauspielerin vor Journalisten vor dem Belmarsh-Gefängnis im Osten Londons.

Vergangene Woche war Assange in London zu 50 Wochen Haft verurteilt worden

Es sei großartig gewesen, ihn zu sehen, doch er werde unfair behandelt. „Es ist ein absoluter Schock, dass er nicht in der Lage ist, aus seiner Zelle zu gehen“, sagte die Schauspielerin. Sie hat sich auch in der Vergangenheit schon für Assange eingesetzt.

Lesen Sie auch:

Ex-Diplomat: Julian Assange war kein exzentrischer Gast in Botschaft

Vergangene Woche war Assange in London zu 50 Wochen Haft verurteilt worden, weil er sich in der ecuadorianischen Botschaft jahrelang dem Zugriff der Polizei entzogen hatte. Er befürchtete stets, an die USA ausgeliefert zu werden. Am 11. April dieses Jahres wurde Assange schließlich festgenommen, nachdem ihm die Regierung in Quito das Botschaftsasyl entzogen hatte.

Befürchtung von Assange könnte bald wahr werden

Die USA wollen Assange den Prozess machen und fordern seine Auslieferung. Sie werfen dem 47 Jahre alten Australier Verschwörung mit der Whistleblowerin Chelsea Manning vor. Manning hatte Wikileaks 2010 - damals noch als Bradley Manning - Hunderttausende geheime Militärdokumente zukommen lassen. Es geht dabei um die US-Militäreinsätze im Irak und in Afghanistan.

Lange Zeit hatten die amerikanischen Justizbehörden nicht bestätigt, dass eine Anklage gegen Assange vorliegt. Doch nun könnte seine Befürchtung bald wahr werden. Die Verhandlung über den Auslieferungsantrag soll am 30. Mai fortgesetzt werden.

Mehr lesen:

Großbritannien: Assange wird bei drohender Todesstrafe nicht ausgeliefert

Von RND/dpa/AP