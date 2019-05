Pretoria

Der Patient wog stolze 260 Kilogramm und hatte eine stattliche Mähne. In der Muelmed Mediklinik in Pretoria wurde der Löwe Chaos einer Strahlenbehandlung unterzogen. Grund: Er hat Hautkrebs-Läsionen an der Nase.

Der Löwe Chaos sollte die menschlichen Patienten nicht verstören

Die 16 Jahre alte Raubkatze war bewusstlos und gefesselt, als sie in das Krankenhaus gebracht wurde. Außerdem wurde sie durch die Hintertür eingeschmuggelt – um die menschlichen Patienten nicht zu verstören. Fünf Strahlentherapeuten und ein Onkologe kümmerten sich um Chaos. Spezielle strahlentherapeutische Einrichtungen für Tiere gibt es nach Auskunft der Website „LadBible“ nicht in Südafrika.

Die Besitzerin, Kara Hayes, freute sich über die Bereitschaft der Klinik. Sie sagte: „Er ist für uns wie ein Kind, entsprechen tun wir alles für ihn, was wir können.“

Von RND/big