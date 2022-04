Eine Autopsie des Leichnams des von einem US-Polizisten getöteten Patrick Lyoya hat nach Angaben seiner Familie ergeben, dass ihm am Boden liegend in den Hinterkopf geschossen wurde. „Der unabhängige Autopsiebericht bestätigt, was wir alle in den schrecklichen Videoaufnahmen gesehen haben: Der unbewaffnete Patrick Lyoya war bei Bewusstsein, bis die Kugel in seinen Kopf eindrang“, teilte Familienanwalt Ben Crump am Dienstag mit. Der Bericht wurde zunächst nicht öffentlich gemacht.

Der Schwarze Lyoya war am 4. April bei einer Verkehrskontrolle im Westen des US-Staates Michigan getötet worden. In einem von der Polizei veröffentlichten Video davon ist zu hören, wie der weiße Polizist angibt, dass das Nummernschild nicht zum Auto passe. Der 26-jährige Lyoya weigerte sich, wieder einzusteigen. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd zu Fuß befand sich der Polizist auf Lyoya und versuchte, ihn zu überwältigen. Er forderte, dass Lyoya die Elektroschockpistole des Polizisten fallen lasse, danach setzte er seine Schusswaffe ein.

„Es steht außer Frage, was diesen jungen Mann getötet hat“, sagte der für die Autopsie zuständige Arzt Werner Spitz bei einer Pressekonferenz. Er hielt einen Schädel, mit dem er demonstrierte, wo die Kugel in den Kopf eingedrungen war. Spitz sagte, die Schusswaffe sei vermutlich gegen den Kopf von Lyoya gedrückt gewesen, als der Polizist abgefeuert habe.

Crump sagte, Lyoyas Familie sei der Ansicht, dass der 26-Jährige hingerichtet worden sei.

RND/AP