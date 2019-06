Köln

Geburtstag im Haus Lombardi: Der kleine Alessio wird vier Jahre alt. Am 19. Juni 2015 erblickte der Kleine das Licht der Welt. Und für Papa Pietro ist der Tag noch immer „der schönste und gleichzeitig schlimmste“, drei Monate bangten er und seine damalige Frau Sarah um ihren gemeinsamen Sohn – so lange lag das Baby auf der Intensivstation. Auf Instagram veröffentlichte der „ DSDS“-Sänger aus diesem Grund jetzt auch eine hochemotionale Liebeserklärung.

„Wir haben so lange gewartet, es war unbeschreiblich dieses schöne Gefühl“, erinnert er sich, doch dann der Schock: „Bis die Ärzte uns sagten, dass unser kleiner Alessio nicht atmet. So leer habe ich mich noch nie gefühlt, ich war wie tot.“ Die nächsten Monate hieß es dann Bangen und Hoffen um das Leben von Baby Alessio, doch mittlerweile ist der „Kämpfer“, wie der stolze Papa ihn liebevoll nennt, fidel und gesund.

Botschaft auch an die Mama

Und auch für Mama Sarah hat Pietro eine Botschaft. Denn obwohl sich das Paar unter ziemlich dramatischen Umständen trennte, haben sie wieder ein gutes Verhältnis:

„ Sarah, Alessio lebt bei dir und auch dir ein Danke, dass du so eine tolle Mama bist. Egal, was zwischen uns vorgefallen ist, dir war es von Tag eins wichtig, dass Alessio seinen Papa jede Woche 2-3 Mal sieht und bis heute ist das so geblieben, das schätze ich sehr an dir. Danke.“

