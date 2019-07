Köln

Nach einer Drohmail gegen die Ditib-Zentralmoschee in Köln ist das Gelände um den Komplex weiträumig abgesperrt worden. „Der Inhalt hatte ein so hohes Drohpotenzial, dass wir unmittelbar handeln mussten“, sagte ein Polizeisprecher auf dpa-Anfrage am Dienstag. Die Moschee sei geräumt worden. Eine sehr hohe Zahl von Einsatzkräften“ durchsuche den Moscheekomplex seit dem Vormittag, habe aber bisher „nichts gefunden, von dem eine Gefahr ausgeht“. Der Einsatz sei nach anderthalb Stunden allmählich wieder „runtergefahren“ worden. Zum genauen Inhalt der Mail äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Die „Kölnische Rundschau“ hatte zuerst berichtet.

Von RND/dpa