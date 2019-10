Bollendorf

Ein völlig betrunkener Fahranfänger ist in Bollendorf in Rheinland-Pfalz aus dem Verkehr gezogen worden. Polizisten hatten den Wagen des 18-Jährigen am frühen Samstagmorgen angehalten, um ihn zu kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten bemerkten schnell, dass der junge Mann reichlich Alkohol getrunken hatte. Als sie dann einen Blick auf das Messgerät warfen, kam die böse Überraschung für den jungen Mann: Der Fahranfänger war mit rund drei Promille unterwegs. Seinen Führerschein musste er gleich wieder abgeben.

RND/dpa