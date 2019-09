Kummersdorf

Die brandenburgische Polizei sucht erneut nach der seit Monaten vermissten Rebecca (15). Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber der "Märkischen Allgemeinen Zeitung", dass Beamte ein Waldstück nahe des Storker Ortsteils Kummersdorf ( Dahme-Spreewald) durchkämmen. Dazu, ob es neue Hinweise gebe, äußerte der Polizeisprecher gegenüber der Zeitung nicht.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass Rebecca nicht mehr lebt, sondern ermordet wurde. Die Schülerin war am 18. Februar zuletzt im Haus ihrer ältesten Schwester und ihres Schwagers. Die Polizei nimmt an, dass sie das Haus nicht lebend verließ. Der Verdacht fiel auf Rebeccas Schwager. Er war in Untersuchungshaft, kam aber wenig später mangels Beweisen wieder frei. Rebeccas Familie beteuerte seine Unschuld.

