Mannheim

Eine ungewöhnliche Meldung hat am Mittwochmorgen die Autobahnpolizei in Mannheim ( Baden-Württemberg) erreicht. Ein kleiner, gelber Radlader solle den Seitenstreifen der Autobahn 6 unsicher machen – quasi im Schneckentempo.

Der 61-jährige Fahrer war in den Morgenstunden in Lampertheim gestartet und wollte mit entspannten 20 Stundenkilometern in Richtung Altlussheim zu einer Baustelle fahren, teilte die Polizei mit. Mit Ruhe und Besinnlichkeit ans Ziel, das dachte sich wohl der Fahrer vor dem Start zu der gut dreistündigen Reise. Das Navigationsgerät hatte ihm laut Polizei als geschickteste Route den Weg über die Autobahn ausgewählt. Ohne Bedenken war der 61-Jährige diesem Vorschlag gefolgt – das Navi müsse es schließlich wissen.

Chef holte den Bauarbeiter bei der Polizei ab

Unbeeindruckt von einer hinter sich befindlichen Vielzahl an Fahrzeugen, die sein Vorhaben stoppen wollten, ließ er sich nicht von seinem Ziel abbringen und auch nicht zum Anhalten bewegen. Warum er gestoppt werden sollte, konnte sich der Baggerfahrer gegenüber der Polizei später auch überhaupt nicht erklären.

Erst als es ihm am Autobahnkreuz Viernheim aufgrund der vielen Fahrspuren etwas zu unübersichtlich wurde, entschied sich der 61-Jährige anzuhalten und auf die Polizei zu warten. Mit zwei Polizeistreifen wurde er schließlich abgeholt und bis nach Mannheim begleitet, wo die Odyssee für ihn endete. Sein Chef holte den 61-Jährigen, der über keinerlei Deutschkenntnisse verfügte, in Mannheim ab und regelte auch die Abholung des kleinen Baggers.

Von RND