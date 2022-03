Rakete von Jeff Bezos - Comedian Pete Davidson verzichtet auf Flug ins All

Der Comedian Pete Davidson ist von einem kurzen Flug ins All nächste Woche mit einer Rakete von Jeff Bezos zurückgetreten. Der „Saturday Night Live“-Star sei nicht mehr in der Lage, sich den anderen fünf Passagieren des nächsten Blue Origin-Flugs anzuschließen, wie Bezos Raumfahrtunternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt.

Anfang der Woche hatte das Unternehmen angekündigt, dass Davidson am vierten Flug von Blue Origin mit Passagieren teilnehmen würde. Dieser war für den kommenden Mittwoch geplant, wurde dem Unternehmen zufolge aber nun auf den 29. März verschoben, um weitere Tests durchzuführen.

Davidson, der derzeit mit dem Reality-Star Kim Kardashian zusammen ist, wäre der dritte Prominente gewesen, der für den zehnminütigen Flug von West Texas an Bord einer automatisierten Kapsel von Blue Origin gegangen wäre. Der Schauspieler William Shatner und der ehemalige Footballstar und Fernsehmoderator Michael Strahan nahmen vergangenes Jahr an Flügen teil. Das Unternehmen sagte, es werde in den kommenden Tagen den Ersatz für Davidson bekannt geben. Den Ticketpreis für zahlende Passagiere hat das Unternehmen nicht bekannt gegeben. Davidson wäre jedoch als Gast von Bezos dabei gewesen.

RND/AP