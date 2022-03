„Ramschtickets“: Vorstand der Rostocker Straßenbahn wettert gegen 9-Euro-Ticket

"ÖPNV, so billig wie nie" ist so ziemlich das Gegenteil von "massive Investitionen in den ÖPNV", liebe @Ricarda_Lang und @Die_Gruenen. Was wir für die #Verkehrswende brauchen sind viel bessere Fahrtangebote statt Ramschtickets für 9 € bei gleichzeitiger Benzinpreissubvention!