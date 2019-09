Amsterdam

In Amsterdam ist ein Rechtsanwalt in einem großen Mordprozess gegen eine organisierte Bande getötet worden. Der 44 Jahre alte Verteidiger sei gegen 7.30 Uhr auf offener Straße bei seiner Wohnung im Süden der Stadt erschossen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Täter konnte nach Angaben der Polizei zu Fuß entkommen.

Der Anwalt hatte in einem Mordprozess den Kronzeugen gegen die Angeklagten vertreten, die als schwerste Kriminelle des Landes gelten. Im vergangenen Jahr war bereits der Bruder des Kronzeugen umgebracht worden. Er hatte nichts mit dem Verfahren zu tun.

Vertreter aus Politik und Justiz reagierten zutiefst schockiert und sprachen von einem Angriff auf den Rechtsstaat. Ministerpräsident Mark Rutte zeigte sich im Parlament in Den Haag "zutiefst besorgt".

Lesen Sie auch: Hausbesitzer erschießt drei Teenager in seinem Vorgarten

RND/dpa/hsc