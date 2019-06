Frankfurt (Oder)

Brandenburger Zollfahnder haben eine Rekordmenge Heroin entdeckt. Der Fund stellt mit rund 670 Kilogramm sogar die Menge von 330 Kilogramm in den Schatten, die Ermittler 2014 in Nordrhein-Westfalen sichergestellt hatten. Am Dienstagnachmittag wollen Frankfurter Staatsanwaltschaft und das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg über Details informieren, wie die Behörde mitteilte. Kleinere Mengen von Drogen wie Heroin, Kokain oder Marihuana werden häufiger von Polizei oder Zoll entdeckt.

Einem Bericht der „Berliner Morgenpost“ zufolge soll das Rauschgift in einem Lastwagen bei einem Einsatz in der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni kurz nach der deutsch-polnischen Grenze sichergestellt worden sein. Weder Staatsanwaltschaft noch Zoll wollten sich zunächst dazu äußern und verwiesen auf die Pressekonferenz.

Heroin war als „türkischer Honig“ deklariert

Nach dem Zeitungsbericht war die Drogenfracht in einem Lastwagen aus Kirgisistan für Belgien bestimmt. Offenbar dank eines Tipps war der Laster von Beamten von Zoll und Zollfahndung erwartet und auseinander genommen worden. Die Fracht sei als „türkischer Honig“ – eine Süßigkeit – deklariert worden. Der türkische Fahrer des Fahrzeugs mit georgischen Kennzeichen sitzt nach den Angaben mittlerweile in Untersuchungshaft.

2014 war Ermittlern in Nordrhein-Westfalen ein Heroinfund von 330 Kilogramm geglückt. Der Fund hatte damals einen Straßenverkaufswert von etwa 50 Millionen Euro. Die Drogen waren in einer Ladung eingelegter Gurken und Knoblauch versteckt.

Von RND/dpa