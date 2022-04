Rostock

Ein 13-Jähriger hat in Rostock einem 14-jährigen Mädchen mit einem Messer in den Bauch gestochen. Die Jugendliche wurde bei dem Angriff am Sonntagnachmittag leicht verletzt, teilte die Polizei mit.

Zuvor habe es zwischen dem Jungen und einem anderen Mädchen eine Auseinandersetzung gegeben. Der 13-Jährige bedrohte das Mädchen, schlug ihr ins Gesicht und brach ihr so die Nase. Als die 14-Jährige dem anderen Mädchen helfen wollte und den Jungen festhielt, stach dieser ihr mit dem Messer in den Bauch.

Nach einer Fahndung wurde der Jugendliche in die Obhut der Mitarbeiter seiner Wohngruppe übergeben. Wie die „Ostsee-Zeitung“ berichtet, drohten die angegriffenen Mädchen dem Täter damit, ihn bei der Polizei wegen dessen Drogengeschäfte anzuzeigen. Die Ermittlungen laufen zwar, jedoch ist der Messerangreifer mit 13 Jahren noch strafunmündig.

