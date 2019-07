Florida

Es ist das vielleicht schönste Sportfoto des Jahres: Die US-Verteidigerin Carson Pickett und ihr größter Fan, der zweijährige Joseph, geben sich bei einem Spiel der Orlando Prides ein ganz spezielles High-Five. Das Foto der beiden geht um die Welt. Denn die erfolgreiche Fußballspielerin und den kleinen Jungen verbindet mehr als die Begeisterung für den Sport. Beide wurden ohne linken Arm und Unterarm geboren.

Der kleine Joseph traf sein Idol

Picketts Sportkarriere hat das nicht beeinträchtigt: Die 26-Jährige spielt in der amerikanischen Profi-Liga derzeit für den Verein Orlando Pride. In dieser Saison hat sie bereits 13 Einsätze für ihre Mannschaft absolviert.

Der zweijährige Jospeh traf sein Idol erstmals im April. Die Begegnung hatten der Fußballclub und das sogenannte „ Lucky Fin“-Projekt möglich gemacht, das sich für Menschen mit besonderen Gliedmaßen einsetzt. Wie das Nachrichtenportal „Watson“ berichtet, konnte der sonst so schüchterne Junge gar nicht mehr aufhören zu lächeln.

„Er sieht, wer so aussieht wie er und glaubt, er sei mit den Menschen verbunden“, sagte Josephs Vater Miles gegenüber dem Fernsehsender „Foxs News“.

Das Highfive-Foto begeistert Menschen im Netz

Bei einem Spiel der Orlando Prides gegen Sky Blue FC im Juni trafen sich die beiden wieder. Pickett entdeckte den kleinen Jungen auf der Bühne und begrüßte ihn nach dem Spiel. Den besonderen Moment hielt die Familie in einem Foto fest und teilte es auf dem Instagram-Account „tiddbit_outta_hand“. Dort zeigen Jospeh und seine Eltern, wie es ist, mit einem Arm aufzuwachsen.

Das breite Strahlen von Pickett und Jospeh zeigt, wie sehr die beiden sich über ihr Zusammentreffen freuen. Trotzdem erhielt das Foto zunächst wenig Aufmerksamkeit. Am Wochenende erregte dann aber ein Tweet von Picketts Trainerin und Mentorin Becky Burleigh mit dem Foto Aufmerksamkeit. „Wir brauchen mehr davon in unserer Welt“, schrieb sie in ihrem Tweet. „Retweet, um Freude zu verbreiten“.

„Foto des Jahres“

Inzwischen wurde das rührende Bild schon über 8000 Mal geteilt und hat über 37.000 „Gefällt mir“-Angaben. Von einigen Benutzern wurde es bereits als „Foto des Jahres“ bezeichnet.

Von RND/lzi