Der Mörder der im vergangenen Jahr auf dem Weg zu einem Londoner Pub ermordeten Lehrerin Sabina Nessa ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das entschied ein Richter am Londoner Strafgerichtshof Old Bailey am Freitag. Eine vorzeitige Entlassung ist erst nach 36 Jahren möglich, wie die britische Nachrichtenagentur PA aus dem Gerichtssaal berichtete.

Der 36 Jahre alte albanische Staatsangehörige hatte die Tat zuvor gestanden. Für Empörung bei den Angehörigen des Opfers hatte gesorgt, dass der Täter sich weigerte, zu der Verkündung in den Gerichtssaal zu kommen.

Der Mitarbeiter einer Autowerkstatt aus der Küstenstadt Eastbourne hatte die Lehrerin wohl zufällig als Opfer ausgewählt, als er in einem Park im Stadtteil Kidbrooke im Südosten der britischen Hauptstadt auf der Lauer lag. Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie er die 28-Jährige mit einem Warndreieck brutal niederschlug und ins Unterholz schleppte.

Dort soll er sie der Anklage zufolge erwürgt haben. Die Tat soll ein sexuelles Motiv gehabt haben und mindestens schon Tage vorher geplant worden sein. Nessa war unterwegs zu einem Treffen mit einer Freundin in einem Pub, wenige Kilometer von ihrem Zuhause entfernt.

Das Verbrechen hatte große Anteilnahme und Wut ausgelöst. Zuvor hatten bereits die Entführung und Ermordung der Londonerin Sarah Everard durch einen Polizisten und der Mord an den Schwestern Bibaa Henry und Nicole Smallman durch einen Satanisten einen Aufschrei der Empörung wegen Gewalt an Frauen ausgelöst. Auch diese Fälle hatten sich in London ereignet.

