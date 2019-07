München

Katerina Jacob (61) gehört zu den beliebtesten Schauspielerinnen des Landes. Besonders bekannt wurde sie als Kommissarin Sabrina Lorenz in der Krimiserie „Der Bulle von Tölz“ ( Sat.1) und als Staatsanwältin Dr. Iris Meissner im „ Polizeiruf 110“ ( ARD) aus Halle. Doch nun will Jacob ihren Job nach 44 Jahren an den Nagel hängen. „Ich würde den Beruf never ever wieder wählen. Ich bin da reingerutscht und geblieben. Wie blöd kann man sein? Ich habe die ganze Härte dieses Berufes erlebt“, sagte sie bild.de.

Und weiter: „Ich habe damals aus einer Laune gedacht: ’Cool, ich werde Schauspielerin. Leichter Job, viel Geld. Davon kaufe ich mir ein Mofa.’ Und dann blieb ich.“ Es sei aber vor allem die veränderte Schauspielbranche, die ihr die ganze Freude an ihrem Beruf genommen habe. „Wenn das ’ Traumschiff’ Florian Silbereisen die Hauptrolle als Kapitän gibt, dann ist das ein Schlag ins Gesicht jedes Schauspielers. Das ist kein Job, das ist ein Beruf“, lästert sie.

Für so eine anspruchsvolle Rolle brauche man ihrer Meinung nach mindestens vier Jahre Ausbildung. „Nichts gegen Florian Silbereisen. Aber wenn er sagt: ’Ich habe mir einen Anker tätowiert, um mich in die Rolle einzufühlen...’, dann kann ich nur sagen: Ich hätte meinen ganzen Körper voller Tattoos, so viele Rollen wie ich gespielt habe“, sagt Jacob weiter.

Am Set von „Der Bulle von Tölz“ mit Ottfried Fischer und Katerina Jacob. Quelle: picture aliance

Von Thomas Kielhorn/RND