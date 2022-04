Schüsse nahe Los Angeles: Zwei Tote und fünf Verletzte

Willowbrook

Zwei Menschen sind bei Schüssen nahe Los Angeles getötet worden. Fünf Menschen wurden verletzt und in Krankenhäusern behandelt, wie das Los Angeles County Sheriff‘s Department mitteilte. Die Schüsse fielen demnach am Sonntagnachmittag in einem Wohngebiet in Willowbrook, etwa 16 Kilometer von der Innenstadt von Los Angeles entfernt. Ein 17-jähriger Jugendlicher und ein Mann starben am Tatort.

Aus dem Büro des Sheriffs hieß es, der Jugendliche sei mindestens ein Mal in den Oberkörper geschossen worden. Es gab zunächst keine Festnahmen. Auch eine Beschreibung des oder der Schützen lag nicht vor. Ermittler erklärten, die Schüsse seien mutmaßlich aus Fahrzeugen abgegeben worden, wie der Fernsehsender ABC 7 berichtete.

RND/AP