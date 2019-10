Lancashire

Großbritanniens größte Familie stellt bald einen neuen Rekord auf: Sue Radford hat verkündet, dass sie mit ihrem inzwischen 22. Kind schwanger ist. Die 44-Jährige und ihr Mann Noel posteten am Sonntag ein Youtube-Video, um die Neuigkeit zu verkünden.

Die Nachricht kommt etwas überraschend, schließlich hatte die Familie erst im vergangenen Jahr angekündigt, dass Baby Nummer 21 das Letzte sei. "Ich bin jetzt in der 15. Woche schwanger und in Kürze werde ich das Geschlecht unseres Kindes erfahren", so Radford.

Ein Kind hat schon selbst drei Kinder

Die Familie hatte in den vergangenen Jahren ordentlich für ihre 21 Kinder investiert, berichtet die " Daily Mail". 2004 hatten die Radfords ein Haus gekauft - mit zehn Schlafzimmern. Nach ihrem neunten Baby hatte sich Noel Radford eigentlich sterilisieren lassen - dies wurde jedoch später rückgängig gemacht.

Inzwischen besteht die Großfamilie aus: Chris (30) Sophie (25), Chloe (23), Jack (22), Daniel (20), Luke (18), Millie (17), Katie (16), James (15), Ellie (14), Aimee (13), Josh (12), Max (11), Tillie (9), Oscar (7), Casper (6), Hallie (3), Phoebe (2), und Archie (18 Monate).

Bis auf Chris und Sophie leben alle Kinder noch bei ihren Eltern. Sophie hat inzwischen selbst drei Kinder.

RND/msc