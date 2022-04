Hannover

Imposante Seenlandschaften, Elche auf den Straßen, rote Holzhäuschen in der Natur, pittoreske Dörfer im Nirgendwo und vor allem: Wald, Wald, Wald. Für viele ist Schweden vor allem eines: Der Inbegriff der Friedlichkeit.

Berthold Franke, der frühere Leiter des Goethe-Instituts in Stockholm, erfand im Jahr 2007 sogar einen Begriff, der die Liebe der Deutschen zur klischeebeladenen schwedischen Idylle beschreibt: „Bullerbü-Syndrom“, so seine Formulierung, die kurz darauf sogar zum schwedischen „Wort des Monats“ gekürt wurde.

Aber nicht nur seine Optik, bekannt durch Astrid Lindgren und Inga Lindström, macht Schweden zu einem Sehnsuchtsort: Das Land gilt als modern, progressiv und weltoffen, als Vorbild für Familienfreundlichkeit und Work-Life-Balance. Die Arbeitswelt gilt als moderner und diverser, Arbeitnehmerinnen und -nehmer als zufriedener. Neben seinen Nachbarn Norwegen, Dänemark und Finnland steht das Land zudem immer wieder zuverlässig in den Top 10 der glücklichsten Länder der Welt.

Und selbstverständlich erntete auch der frühere US-Präsident Donald Trump im Jahr 2017 nichts als Spott und Hohn, als dieser in einer Rede suggerierte, in Schweden habe es aufgrund seiner Einwanderungspolitik „letzte Nacht“ eine Gewalttat gegeben. Natürlich war nichts davon wahr. Was bitte soll in Schweden auch schon passieren?

Mehr zum Thema Rechtsextreme wollen in Schweden Koran verbrennen – Ausschreitungen in mehreren Städten

Bullerbü ist nicht mehr

Heute, rund fünf Jahre nach dieser Rede, muss das Bild des heilen Schwedens unweigerlich korrigiert werden. Denn seit ein paar Monaten macht das Land immer wieder mit ganz anderen Ereignissen Schlagzeilen, die so gar nicht zu der klischeehaften friedlichen Idylle passen wollen: Kriminalität, Gewalt und Mord.

Die aktuellsten Bilder, die derzeit durch die Nachrichten gehen, gehören dazu. Sie stammen aus Malmö, Norrköpping oder Örebro. Und sie zeigen: Brennende Polizeiautos und Busse, Krawalle in den Straßen, Steinwürfe auf Polizisten und dutzende Festnahmen.

Der Anlass für die Ausschreitungen ist die Provokation einer ultrarechten Kleinpartei. Stram Kurs (zu deutsch: Strammer Kurs) ist eigentlich eine dänische Gruppierung, an deren Spitze der dänisch-schwedische Rechtsanwalt Rasmus Paludan steht. Derzeit zieht die Partei durch zahlreiche Städte in Südschweden, vorzugsweise durch Migrantenviertel, und hält dort Kundgebungen - immer mit dem gleichen Ziel: Bei den Veranstaltungen soll jeweils ein Koran verbrannt werden.

Mehr zum Thema Bericht: Schweden will im Juni der Nato beitreten – auch Finnland hat Interesse

Massive Ausschreitungen

Seine Aktionen hatte Paludan zuvor auf Facebook angekündigt. Dort schrieb er, dass es „an der Zeit“ sei, „viel Koran zu verbrennen“ und dass seine Partei „auch Schweineblut mitbringen“ würde, mit dem das Buch übergossen werden solle. Tatsächlich wurden die Kundgebungen auch von den Behörden genehmigt - jedoch nicht ohne Folgen.

Seit Karfreitag machen sich nicht nur Paludan und seine Anhänger, sondern auch dutzende Gegendemonstrantinnen und -demonstranten auf den Weg, um die Kundgebungen zu verhindern. In den Straßen kommt es zu massiven Ausschreitungen. Allein die Bilanz der Nacht zu Ostersonntag ist verheerend: In Malmö werfen Unbekannte ein brennendes Objekt auf einen Bus, der daraufhin komplett ausbrennt. Die Fahrgäste müssen evakuiert werden. Auch weitere Fahrzeuge und mehrere Mülltonnen brennen in der Stadt. Die Polizei wird mit Steinen und Molotowcocktails beworfen.

Demonstranten zünden an Karfreitag einen Polizeibus in Örebro an. Quelle: Kicki Nilsson/TT NEWS AGENCY/AP/

In der Stadt Norrköpping feuert die Polizei Warnschüsse ab, wobei drei Menschen verletzt werden. Auch in Linköping kommt es zu Krawallen, insgesamt ist von mehr als 25 Festnahmen die Rede. In der Stadt Örebro werden bereits am Karfreitag mehrere Polizeiautos angezündet. Etwa ein Dutzend Polizisten erleiden Verletzungen. Auch in der Hauptstadt Stockholm kommt es zu Ausschreitungen mit Steinwürfen.

Mehr zum Thema Vor Nato-Gipfel: Stoltenberg ermuntert Finnland und Schweden zu Beitritt

Hohe Jugendarbeitslosigkeit

Man könnte diesen Konflikt als unbedeutendes, lokales Ereignis betrachten, das auch in jeder anderen Stadt der Welt hätten passieren können. Doch man kommt nicht drumherum, die Ausschreitungen der vergangenen Tage in ein Gesamtbild einordnen. In das Bild eines Landes, das zuletzt immer wieder von massiver Gewalt erschüttert wurde - und dass vom klischeehaften Bullerbü ziemlich weit entfernt zu sein scheint.

Schon in den vergangenen Jahren hatte Schweden mit allerhand Problemen zu kämpfen. Die Jugendarbeitslosigkeit im Land ist enorm hoch. In Problemvierteln geht die Hälfte der Jugendlichen weder zur Schule noch zur Arbeit - im Coronajahr 2020 erreicht die Jugendarbeitslosigkeit gar den höchsten Stand seit fast hundert Jahren. Im EU-Vergleich liegt Schweden damit auf Platz 4, nach Griechenland, Spanien und Italien.

Das schlägt sich auch auf die Stimmung der jungen Bevölkerung nieder: Umfragen zeigen, dass insbesondere junge Menschen in Schweden unzufrieden sind mit ihrer aktuellen Lebenssituation, aber auch andere Bevölkerungsgruppen glauben, dass sich das Land in die falsche Richtung bewege. Insbesondere Schwedinnen und Schweden mit niedrigem Einkommen und Ausbildungsniveau sind eher unzufrieden, ergibt eine Studie des SOM-Instituts der Universität von Göteborg.

Mehr zum Thema Schweden hebt Pandemiegesetz auf – keine Maßnahmen mehr

Parallelstrukturen und Clan-Kriminalität

Hinzu kommt die immer weiter steigenden Fälle von Gewalt. Im Sommer 2021 werden in nur fünf Wochen sechs Frauen getötet. Alle Fälle haben eine Gemeinsamkeit: Immer ist der Partner oder ehemalige Partner der Tatverdächtige. Im Jahr 2020 werden in Schweden 16.461 Fälle von Körperverletzung gegen Frauen in einer engen Beziehung gemeldet. Das ist ein Anstieg um 15,4 % gegenüber zum Vorjahr - in einem Land, das so modern und so auf Gleichstellung und Frauenrechte bedacht ist.

Das wohl größte Gewaltproblem herrscht in den Vororten der schwedischen Großstädte Malmö, Göteborg und Stockholm. Hier haben sich über die Jahre ganze Parallelstrukturen entwickelt, die Clan-Kriminalität grassiert. Manche Orte gelten als No-Go-Areas, selbst die Polizei traut sich kaum noch hier hin.

In einem Friseursalon in Göteborg wird im Juli 2021 ein Mann regelrecht hingerichtet, vor einem Fastfood-Restaurant gerät ein zwölfjähriges Mädchen in die Schusslinie verfeindeter Banden. Sie stirbt vor Ort. Im Dezember wird ein Mann in einem Hotel in Stockholm erschossen, in Rinkeby-Kista, nördlich von Stockholm, treffen Schüsse einen 15-jährigen Jungen.

Die Zahl der Toten durch Schusswaffengewalt schießt in Schweden seit einigen Jahren massiv in die Höhe. In keinem anderen europäischen Land gibt es eine vergleichbare Entwicklung: Wurden im Jahr 2000 noch elf Menschen erschossen, kamen 2021 bei 346 Schießereien 46 Menschen ums Leben. In Schweden kommen auf eine Millionen Einwohner gut vier Opfer von Schusswaffengewalt im Jahr, im europäischen Durchschnitt sind es nur 1,6.

Mehr zum Thema Tödlicher Angriff in schwedischer Schule: Verdächtiger innerhalb von zehn Minuten gefasst

Regierung gibt Fehler zu

Angesichts der schwierigen Lage sorgt vor allem die Einwanderungspolitik für Diskussionen im Land.

Über Jahre hinweg gilt Schweden als weltoffen, als sicherer Hafen für Geflüchtete. Nach Kanada und Australien nimmt das Land die meisten Flüchtlinge pro Kopf auf. Zwischen 2013 und 2014 erteilt Schweden sogar allen Syrerinnen und Syrern, die im Land Asyl beantragten, eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis. Während des Syrienkrieges kommen mehr als 70.000 Syrerinnen und Syrer nach Schweden. Im Jahr der großen Flüchtlingskrise 2015 erhält Schweden eine Rekordzahl von 162.000 Asylanträgen, hauptsächlich aus Syrien, dem Irak und Afghanistan.

Was man nach Ansicht von Kritikerinnen und Kritikern jedoch verpasst, ist die Integration dieser Menschen. Schwedens Innenminister Mikael Damberg sagt Anfang des Jahres dem ARD „Weltspiegel: „Der Staat hatte eine zu schwache Position und hat die ärmsten Wohngebiete sich selbst überlassen. Sie haben die Auswirkungen der schwedischen Flüchtlingspolitik abbekommen, das war falsch. Wir hätten nicht zulassen dürften, dass Menschen, die geflohen sind, sich in den selben Vierteln niederlassen.“

Mehr zum Thema Schwedens Corona-Bilanz: Schlechter Start und viele Tote – aber auch viel Vertrauen

Rechtspopulisten sind Sammelbecken der Unzufriedenen

Die Unzufriedenheit mit dieser Situation macht sich auch politisch bemerkbar. 2018 werden im Land der Toleranz erstmals die nationalistischen Schwedendemokraten (SD) drittstärkste Kraft - mit 17,6 Prozent. Besonders erfolgreich sind sie in Schonen, Südschweden und rund um Malmö. Parallel zum Wahlerfolg wird die Partei immer salonfähiger.

Im Frühjahr 2021 stellen die bürgerlichen Parteien zusammen mit den Rechtspopulisten gar eine gemeinsame Initiative für eine restriktivere Einwanderungspolitik vor – weil ihnen das neue Einwanderungsgesetz der rot-grünen Minderheitsregierung zu lasch ist. Der Schritt gilt als massiver Tabubruch, die Brandmauer gegen die offen rechtsradikale Partei ist gefallen.

Und auch die Arbeitslosigkeit und hohe Unzufriedenheit spielt der Partei in die Karten. Die Schwedendemokraten seien zu einem Sammelbecken der Unzufriedenen geworden, resümiert auch die Uni Göteborg - dadurch habe sich die politische Landschaft des Landes massiv verändert.

Mehr zum Thema Museum zu Ehren von verstorbenem DJ Avicii in Stockholm eingeweiht

Rechtsextreme provozieren Eskalation

Auf diesen fruchtbaren Boden fallen auch die Aktionen von Rasmus Paludan. Und es ist nicht das erste Mal, dass der dänisch-schwedische Rechtsextreme mit seinen Aktionen Hass und Gewalt heraufbeschwört.

Bereits vor knapp zwei Jahren, im Spätsommer 2020 hatte Paludan ganz ähnliche Provokationen angezettelt. Ausgerechnet im Viertel Rosengard der Stadt Malmö, das vor allem von Einwanderern bewohnt wird, verbrennen Paludans Anhänger einen Koran - bei einer Kundgebung im Stadtzentrum von Malmö werfen sie die heilige Schrift wie einen Fußball einmal quer über einen Platz.

In Rosengard versammeln sich daraufhin rund 300 Menschen zu einer Gegendemonstration, die schnell in Gewalt umschlägt. Randalierer bewerfen die Polizei mit Betonbrocken und Steinen, zerstören Bushaltestellen, stürzen Laternenpfähle um und verbrennen Gegenstände. Es sind offenbar genau die Bilder, die Paludan und seine Gefolgschaft provozieren wollen. Und genau die Bilder, die im Land eine neue Diskussion über die vermeintlich gescheiterte Einwanderungspolitik auslösen.

Mehr zum Thema Skandinavien macht auf: mit Corona leben lernen

Das Fass zum Überlaufen bringen

Daniel Poohl, Chefredakteur des Magazins „Expo“, das sich mit Rechtsextremismus und Demokratiefragen befasst, sieht in Paludans Aktionen eine lang angelegte Strategie. Er sagte dem schwedischen Fernsehsender SVT: „Die Partei versucht, alle gesellschaftlichen Probleme auf den Islam und Muslime zu schieben.“ Ihre Strategie sei es, eine Umgebung herauszusuchen, in der man davon ausgehe, dass die Menschen wütend werden und sich provozieren lassen davon, dass die Partei den Islam und Muslime provoziere und verhöhne. Nun wolle Paludan „das Fass zum Überlaufen bringen“ und dann darauf hinweisen, dass der Islam so funktioniere.

An diesem Osterwochenende haben die Provokationen wieder einmal funktioniert. Die schwedische Polizei hat inzwischen mitgeteilt, dass die Gegendemonstranten und Randalierer wahrscheinlich „mit kriminellen Banden in Verbindung“ stünden.

Provokateur Rasmus Paludan hat derweil auf Facebook für das kommende Wochenende erneut Koran-Verbrennungen angekündigt. Er will, so wird gemunkelt, mit seiner Partei auch bei der anstehenden schwedischen Wahl antreten. Ein Thema dafür hat er nun jedenfalls gesetzt. Und im Land der Friedlichkeit und Idylle brodelt es weiter.

Von Matthias Schwarzer/RND