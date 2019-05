Lima

Peru ist von einem Erdbeben der Stärke 8 erschüttert worden. Der Erdbebenherd lag 80 Kilometer südöstlich der Ortschaft Lagunas in 114 Kilometern Tiefe, wie die US-Erdbebenwarte USGS am Sonntag mitteilte. Die peruanische Regierung gab die Stärke des Bebens via Twitter mit 7,2 an und erklärte, die Erdstöße seien bis nach Callao an der Küste und in die Hauptstadt Lima zu spüren gewesen.

Das letzte schwere Erdbeben wurde in Peru am 15. August 2007 registriert. Bei dem Beben der Stärke 7,9 starben in der Küstenstadt Pisco fast 600 Menschen.

Von RND/dpa/tap