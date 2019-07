Seoul

Sie ist noch ein Kind – und schon Millionärin: Youtuberin Boram aus Südkorea ist so erfolgreich, dass sie mit ihrem Geld machen kann, was sie will. Sie verdient offenbar so viel, dass sie sich jetzt eine Villa kaufen konnte. Mit sechs Jahren. Für umgerechnet 8 Millionen Dollar!

Wie unter anderem der „ Korea Herald“ berichtete, liegt das fünfstöckige Haus mit gut 260 Quadratmetern Land im angesagten Reichenviertel von Seoul, in Cheongdam-dong, Gangnam.

Wie kommt das Mädchen zu so viel Geld?

Wie aber kommt das Mädchen zu so viel Geld? Boram betreibt (mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Eltern natürlich) zwei Youtube-Kanäle und erreicht dabei Klickzahlen, von denen andere träumen. Auf ihrem Hauptkanal, Boram Tube ToysReview, testet sie Spielzeuge.

Mehr als 14 Millionen Menschen haben den Kanal abonniert. Auf dem anderen mit mehr als 17 Millionen Abonnenten, boramtube Vlog, postet sie Videos von sich mit Freunden und Familienmitgliedern. Die Inhalte sind laut und für den europäischen Geschmack ziemlich quietschebunt. Aber der Erfolg gibt dem Mädchen recht: Allein das Video „Pororo Black Noodle“ hat inzwischen knapp 350 Millionen Aufrufe.

Die zwei Youtube-Kanäle des Kindes werden auch kritisiert: Dem Nachrichtensender „ CNN“ zufolge beschweren sich zunehmend besorgte Eltern, dass die Videos ihre Kinder negativ beeinflussen könnten. Der Süddeutschen Zeitung zufolge geht es dabei unter anderem um Filme, in denen die Kleine vermeintlich Geld aus dem Portemonnaie ihres Vaters stiehlt oder in denen es so aussieht, als würde das Mädchen alleine auf der Straße ein Auto fahren.

Boram und Ryan Kaji – die jungen Youtubestars

Boram dürften die Vorwürfe wohl egal sein. Dem Magazin Forbes zufolge war vergangenes Jahr der finanziell erfolgreichste Youtuber der siebenjährige Amerikaner Ryan Kaji. Auf seinem Kanal testet er, ähnlich wie Boram, Spielzeuge. Und auch die Anmutung des Videos ist ähnlich. Ryans Verdienst angeblich bisher: 22 Millionen Dollar.

Weiterlesen:

Fortnite-WM startet in New York – 30 Millionen Dollar Preisgeld

Von RND/mha