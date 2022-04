Seeadler brechen Brut in Niedersachsen ab – Anzeige gegen Spaziergänger

Ein Einsatz, zu dem die Feuerwehren nordwestlich von Hannover Anfang März ausrücken mussten, hat ein trauriges Nachspiel. Zwar wurden die beiden in den Meerbruchswiesen bei Winzlar eingesunkenen Fußgänger gerettet. Durch die Störung brach ein Seeadlerpaar in der Nachbarschaft aber sein Brüten ab.

„Das muss Konsequenzen haben“, sagt der wissenschaftliche Leiter der Ökologischen Schutzstation Steinhuder Meer (ÖSSM), Thomas Brandt. Er hat Anzeige gegen die Spaziergänger erstattet. Nach seiner Ansicht haben sie verschuldet, dass in einem von nur zwei Seeadlerhorsten am Steinhuder Meer in diesem Jahr keine Brut aufgezogen wird.

Schranke und Verbotsschild ignoriert

Die Spaziergänger, führt Brandt aus, seien von dem ausgewiesenen Rundwanderweg um das Meer abgewichen und auf gesperrte Pfade gegangen. Ein Versehen schließt er aus. „Dort steht nicht nur eine Schranke, mit mindestens einem Schild wird auch noch darauf hingewiesen, dass das Betreten verboten ist“, erläutert er die Situation.

Der Hovercraft der Steinhuder Feuerwehr rettet einen Eingesunkenen auf dem Meerbruchwiesen.

Der sumpfige Untergrund, in dem die beiden schließlich so tief einsanken, dass sie sich nicht mehr allein befreien konnten und einen Notruf absetzten, befinde sich nahezu direkt unter dem Adlerhorst. Das alles sei ungefähr zum Zeitpunkt der ersten Eiablage geschehen. „Die sensibelste Zeit des Jahres für Seeadler“, fügt Brandt hinzu. Die Pfade in der Nähe des Horstes, der 2006 angelegt wurde, seien aus gutem Grund gesperrt. Schließlich gehörten Seeadler zu den streng geschützten Vogelarten.

Hovercraft- und Drohnenlärm führt zu Brutabbruch

Nach der Befreiungsaktion mit Feuerwehr, vielen Menschen unter dem Horst, dem Lärm des Hovercraft und einer Drohne, die eingesetzt wurde, um die Eingesunkenen ausfindig zu machen, hätten die Adler den Horst verlassen. Das bedeutet, dass sie in diesem Jahr keine Küken aufziehen würden. „Seeadler machen keine Nachbrut.“

„Es gehört schon eine ordentliche Portion Ignoranz dazu“, sagt Brandt über das Verhalten der Spaziergänger, die alle Verbotshinweise missachtet hätten. Leider sei so etwas kein Einzelfall, fügt er hinzu. Immer wieder beobachte er Menschen, die die ausgewiesenen Wege verließen. Den Naturschützern mache das oft das Leben schwer und bringe bedrohte Arten in Bedrängnis.

Für die beiden Spaziergänger kann es sein, dass die Anzeige nicht die einzige Konsequenz ist, mit der sie sich auseinandersetzen müssen. Noch wird bei der Stadt Wunstorf geprüft, ob in den Meerbruchswiesen für sie tatsächlich Gefahr für Leib und Leben bestand. Sollten sie nicht zu dieser Überzeugung gelangen, teilt Stadtsprecher Alexander Stockum mit, würden die Einsatzkosten den beiden in Rechnung gestellt.

Wie hoch diese Kosten sind, müsse man noch ermitteln. „Keine geringe Summe“, sagt Stockum. Der Einsatz des Hovercraft werde beispielsweise pro Stunde mit 190 Euro berechnet, Feuerwehrleute jeweils mit 50 Euro pro Stunde. Weitere Fahrzeuge seien zudem im Einsatz gewesen.

Dieser Artikel erschien zuerst in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ).

Von Beate Ney-Janßen/RND