Portland

Ein junger Schwarzbär musste im US-Staat Oregon getötet werden, weil er sich zu sehr an Menschen gewöhnt hatte. Wie das Salem Statesman Journal berichtet, war er so zutraulich geworden, dass Spaziergänger sich ihm nähern und sogar Selfies mit ihm machen konnten.

Am 4. Juni waren die Polizei in Oregon zum ersten Mal auf Beiträge und Fotos in sozialen Medien aufmerksam geworden, auf denen Nutzer mit dem Bären im beliebten Scoggins Valley Park westlich von Portland posierten. Über Twitter forderten die Behörden dazu auf, sich von dem Bären fernzuhalten. Doch das sommerliche Wetter zog weiterhin viele Spaziergänger in den Park, die den Bären fütterten.

Bär war „ein Risiko für die Bürger“

Zwei Wildtierbiologen wurden damit beauftragt, den jungen Bären zu fangen und umzusiedeln. Als der Biologe Kurt License und sein Kollege das Tier auf einem Highway fanden, rannte es nicht davon. Der Schwarzbär fraß Studentenfutter und Sonnenblumenkerne, die Menschen für ihn zurückgelassen hatten. „Es war eindeutig, dass der Bär viel zu sehr an Menschen gewöhnt war“, sagte License dem Statesman Journal. „Damit war er ein Risiko und wir mussten ihn beseitigen.“

Laut Behörden beginnen Bären, wenn sie von Menschen gefüttert werden, diese als Nahrungsquelle zu sehen. Das führt zu problematischen Verhältnissen. Obwohl es in Oregon seit 2000 nur drei Angriffe von Schwarzbären gegeben hat, sind die Behörden vorsichtig. „Wir sind traurig, dass es so geendet ist“, sagte Brian van Kleef vom Washington County Sheriff’s Office der Zeitung „Oregonian“. „Natürlich möchte keiner, dass der Bär erschossen werden muss. Aber letztendlich war es die Interaktion mit den Menschen, die zu dem tragischen Ende geführt hat.“

Trauriges Ende für den Baby-Bären

Der junge männliche Schwarzbär war laut Behörden zwei bis drei Jahre alt und damit alt genug, um alleine unterwegs zu sein. Die Polizei hatte zunächst versucht, den Bären zurück in den Wald zu scheuchen. Aber schon am nächsten Tag kam das junge Tier zurück. Daher blieb den Biologen nichts anderes übrige, als den Bären zu erschießen.

Laut License sei dieser traurige Fall ein klassisches Beispiel dafür, warum Behörden dazu auffordern, die Bären nicht zu füttern. „Auch wenn Menschen in besten Absichten handeln, sollten Bären niemals gefüttert werden.“

Von RND/lzi