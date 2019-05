Böbingen an der Rems

Ein Autofahrer hat in Böbingen an der Rems ( Ostalbkreis) ein älteres Ehepaar angefahren, Fahrerflucht begangen und seinen Wagen angezündet. Der 29-Jährige war zu schnell gefahren und in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein 84-jähriger Mann und seine 79 Jahre alte Frau, die am Fahrbahnrand liefen, wurden demnach am Mittwochabend von dem Auto erfasst und ins Gebüsch geschleudert. Beide kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Autofahrer fuhr nach Polizeiangaben noch einige Kilometer weiter bis nach Heuchlingen, wo er sein Auto abstellte und anzündete - wohl, um seine Tat zu vertuschen. Zu Fuß flüchteten er und sein Beifahrer durch die Felder und wurden dort von der Polizei geschnappt. Das Auto brannte komplett aus.

Von RND/dpa