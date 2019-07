Grünstadt

Einen Busfahrer haben zwei Jugendliche (17/18) in Grünstadt in Rheinland-Pfalz angegriffen und schwer verletzt. Die Täter standen unter Drogeneinfluss, die Polizei ermittelt.

Laut Polizei hatte der 51-jährige Busfahrer die beiden jungen Männer angesprochen, weil sie ihre Füße auf eine Sitzbank vor sich gestellt hatten. Bei der Fahrscheinkontrolle schlugen die beiden Täter dann unvermittelt auf den 51-Jährigen ein. Um sich in Sicherheit zu bringen, flüchtete der Busfahrer aus dem Fahrzeug in eine Seniorenwohnanlage. Er erlitt erhebliche Verletzungen am Kopf und im Gesicht und kam mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus. Dort wurde er stationär aufgenommen.

Die jugendlichen Täter standen offensichtlich unter Drogeneinfluss, ein Test war laut Polizei positiv auf den Wirkstoff THC. Sie wurden später von ihren Eltern bei der Polizei abgeholt.

Lesen Sie auch: Mädchen (1) stirbt in völlig überhitztem Auto

Von RND/seb