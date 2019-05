Talkau

Die Autobahn 24 musste am Montagabend bei Rosenburg in Schleswig-Holstein gesperrt werden. Auslöser war der Unfall eines 31-jährigen Skoda-Fahrers, der bei einem Überholmanöver mit einem Lastwagen zusammengestoßen war. Der Skoda hatte nach der Kollision sofort Feuer gefangen. Für großen Ärger sorgte anschließend das Verhalten zweier Autofahrer, berichten die Lübecker Nachrichten.

Denn obwohl die Rettungsgasse eigentlich gut funktionierte, hatten die Beamten der Autobahnpolizei einen zusätzlichen Einsatzgrund. Verkehrsteilnehmer hatten gemeldet, dass zwei Fahrzeuge die Rettungsgasse verbotener Weise zum schnelleren Vorankommen genutzt hatten. Beide Fahrzeuge konnten von den Beamten an einem nahe gelegenen Parkplatz Roseburg gestoppt werden.

Ein in Deutschland lebender Rumäne sowie ein russischer Fahrer eines SUV waren durch die Rettungsgasse gefahren, um schneller voran zu kommen. Beide erwartet jetzt ein Bußgeld von 200 Euro und ein Punkt in Flensburg. Der russische Staatsbürger musste vor der Weiterfahrt eine Sicherheitsleistung in Höhe des Bußgeldes zuzüglich einer Verwaltungsgebühr hinterlegen.

Von RND