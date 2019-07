Panorama Psychotherapeutin - Sohn (8) vor Zug gestoßen: „Mutter wird Jahre brauchen, um das zu verarbeiten“ „Dieser Fall ist sehr extrem“, sagte die Psychotherapeutin Amelie Thobaben nach der tödlichen Attacke auf einen Achtjährigen im Frankfurter Hauptbahnhof. Vor allem die Mutter werde Jahre brauchen, um das Erlebte zu verarbeiten.

Einen Tag nach dem Mord an den Jungen an Gleis 7 im Hauptbahnhof Frankfurt trauern viele Menschen an der eingerichteten Gedenkstätte mit Kerzen und Blumen. Quelle: imago images / Ralph Peters